Des images filmées ce dimanche dans l'Hérault.





Une grande partie de la France est touchée par des vents violents ce dimanche 20 octobre. Plusieurs départements ont d'ailleurs été placés plus tôt dans la journée en vigilance jaune. L'Ardèche, la Loire, la Haute-Loire et le Rhône sont quant à eux en alerte orange pluie-inondation et orages, selon Météo-France.

L'Hérault a également été la cible de vents violents, comme en attestent plusieurs vidéos postées sur le réseau social Facebook. L'un de ces clips a été filmé depuis une voiture sur l'autoroute A75. On y voit l'amorce d'une tornade livrant des images impressionnantes.