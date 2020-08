Au moins cent morts, des milliers de blessés et des centaines de milliers de sans-abri: ville "sinistrée", Beyrouth reste abasourdie mercredi, au lendemain d'explosions ahurissantes, des habitants cherchant encore des disparus et des affaires personnelles au milieu d'immeubles éventrés.

Mais des vidéos nous parviennent également et montrent des images prises en direct durant la catastrophe.

Celles de ce prêtre en pleine célébration sont particulièrement terrifiantes. On peut tout d'abord voir le sol trembler et les lumières s'éteindre. Le malheureux prend quelques secondes avant de comprendre ce qu'il se passe et tente de fuir.

Un souffle violent touche alors l'édifice et des débris tombent du plafond.