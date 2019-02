Des milliers d'étudiants ont battu le pavé jeudi dans les rues de La Haye, aux Pays-Bas, pour réclamer davantage de mesures en faveur du climat. Entre 4.000 et 5.000 jeunes étaient présents, selon la police. Les écoliers, principalement issus de l'enseignement secondaire, défilaient avec des banderoles sur lesquelles on pouvait lire: "Aidez le climat avant que le monde ne s'efface", "Thinking in solutions, not in pollution" (Pensez à des solutions, pas à la pollution, NDLR).

En Belgique, après plusieurs semaines de mobilisations centrées sur Bruxelles, la ville de Louvain (Brabant flamand) a été choisie comme nouveau lieu d'action. Quelque 10.000 manifestants y étaient rassemblés ce jeudi, selon le décompte de la police brabançonne.