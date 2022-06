Que retenir de ce premier tour des législatives françaises? La percée de la Nupes face à la coalition de la macronie ou l'échec du rassemblement de gauche de faire élire Jean-Luc Mélenchon Premier ministre après les élections? Un peu des deux. Pour le président de La France insoumise, c'est surtout le taux d'abstention qui a retenu son attention. Effectivement, 53% des Français n'ont pas été voter. Plus d'un Français sur deux donc. Un résultat historique.

Invité dans le journal télévisé de France 2 ce lundi soir, Jean-Luc Mélenchon a fait un appel du pied à la jeunesse. L'ex-candidat présidentiel a surtout voulu les mobiliser. "Il y a 25 millions de personnes qui n'ont pas voté (au premier tour, NDLR) et qui vont peut-être voter ce dimanche", a-t-il commencé. "Je ne vais pas caresser la tête de tout le monde: je veux juste dire aux jeunes qu'il faudrait quand même qu'ils se mêlent un peu de leurs affaires, parce que ce n'est pas la peine de venir râler sur Parcoursup si après ce n'est pas pour voter pour ceux qui veulent l'abolir. Et que puisque nous partageons le souci de la planète, c'est le moment d'envoyer des gens à l'Assemblée nationale qui vont s'y prendre pour de bon et pour de vrai", a-t-il également poursuivi.

Pourquoi la Nupes vise-t-elle les jeunes?

Ces élections législatives sont particulièrement importantes pour l'avenir de la France selon lui. "Je ne prends que ces exemples parce qu'on a peu de temps pour échanger, mais je voudrais que le deuxième tour soit un deuxième tour concret", a ajouté le gauchiste. Un sondage Ipsos Sopra-Steria, réalisé pour France Télévisions et Radio France, explique assez bien son raisonnement. Selon les chiffres, les 18/24 ans et les 25/34 ans concernent les tranches d'âges où les Français se sont le plus abstenus. En revanche, 42% des 18/24 ans ont voté la Nupes. Ce qui représente un paradoxe.

Les jeunes sont donc clairement visés par la gauche. "Les jeunes, mobilisez-vous!" a également assuré Manuel Bompard ce mardi sur RFI. Ce dernier est le candidat dans la circonscription marseillaise de Jean-Luc Mélenchon. "La Nupes, c'est la garantie d’autonomie qui arrive juste après l'élection pour vous aider à vous concentrer sur vos études, c'est une planification écologique, un programme écologique. Je profite de ce micro pour vous dire: 'Allez voter!'".

Pas candidat à sa propre réélection dans les Bouches-du-Rhône, le président de la Nupes Jean-Luc Mélenchon souhaite se faire "élire" comme Premier ministre pour remplacer Elizabeth Borne. Ce qui sera possible uniquement s'il obtient une grosse majorité lors des élections de dimanche grâce à la large alliance de la gauche. Au premier tour, Ensemble! (coalition de la macronie) devance la Nupes de très peu. Même si Mélenchon a contesté le "trifouillage" des voix par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur.