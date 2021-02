A chaque pays sa propre gestion de l'épidémie de coronavirus. "Par rapport à d'autres pays européens, nos mesures sont bien moindres au niveau du ressenti par la population que celles observées en France, en Allemagne et aux Pays-Bas. Nous n'avons donc pas les mesures les plus sévères", ont fait savoir les experts lors de la conférence de presse de ce lundi.



Des propos illustrés par l'outil mis en place par l'Université d'Oxford. L'académie a regroupé les données de 180 pays : fermetures des écoles, interdictions de voyages, limitation des contacts sociaux, mais aussi soutien économique du gouvernement, politique de vaccination et de dépistage... vingt indicateurs sont pris en compte. A partir de ça, une note est attribuée à chaque État : moins elle est élevée, moins les mesures sanitaires appliquées sont strictes.

Ainsi, avec un score de 60,19, la Belgique reste relativement souple. En Europe, la plupart des pays restent au dessus : l'Allemagne (83), la France (63), le Luxembourg (61), l'Italie (78), les Pays-Bas (78) ont des mesures plus sévères que notre pays.

Alexander De Croo l'a d'ailleurs répété lors du JT de RTL ce lundi: "Si on compare notre situation avec celle d'autres pays, on voit que dans d'autres pays, les mesures sont beaucoup plus dures".