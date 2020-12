Depuis plusieurs jours des manifestations d’une certaine importance ont lieu au Népal et pas seulement dans la capitale Katmandou. Réunis sous la bannière du parti politique Rastriya Shakti Nepal, les manifestants (en grande majorité des jeunes) réclament le retour de la monarchie abolie en juin 2008.

Il faut dire que le pays subit de plein fouet une crise économique aggravée par la pandémie désastreusement gérée par les autorités communistes (tendance maoïste) en place.

La monarchie népalaise avait 240 ans d’existence lorsqu’elle fut abolie il y a 12 ans. Doté d’une monarchie parlementaire depuis 1990, le pays assiste incrédule le 1er juin 2001 à une tuerie dans les jardins du palais royal de Katmandou.

Comme chaque semaine, le roi Birendra qui règne depuis 1972, a convié les membres de sa famille pour un dîner. Son fils le prince héritier Dipendra (30 ans), drogué et ivre, habillé en tenue militaire et armé jusqu’aux dents, fait irruption et tue 10 personnes dont son père le roi Birendra, sa mère la reine Aishwarya, sa sœur la princesse Shruti, son frère le prince Nirajan.

L’opinion publique a du mal à accepter cette version officielle des faits. Le prince héritier qui après le massacre, a retourné l’arme contre lui, meurt trois jours plus tard plongé dans le coma. Il a "régné" 72 heures…

Son héritier est donc son oncle le roi Gyanendra, absent au moment du drame. Peu aimé, l’opinion publique y voit en fait un complot ayant visé à éliminer le souverain et ses héritiers directs pour permettre à Gyanendra et son fils le très sulfureux et contesté prince Paras de monter sur le trône.

Pourtant de toutes les personnes qui assistaient à ce dîner, c’est bien le prince héritier Dipendra (venu à Bruxelles en décembre 1999 pour le mariage du prince Philippe) qui a agi seul. Il était en conflit ouvert avec sa mère la reine Aishwarya qui refusait qu’il épouse l’élue indienne de son cœur.

Les tensions politiques et la situation économique ont permis en quelques années que toutes les oppositions du pays se coalisent contre le roi Gyanendra, sonnant le glas de la monarchie.

Vivant la plus grande partie de l’année au Népal, l’ex-roi avait conservé une poignée de fidèles, sans plus. Ces derniers mois, la crise économique s’est accentuée avec l’absence des touristes en raison de la pandémie.

Les Népalais en viennent à la conclusion qu’un monarque leur coûterait moins cher que toute la cohorte de députés actuelle.

Toutefois, même si la monarchie surfe en ce moment sur une vague favorable dans un contexte politico-économique précis, l’ex-roi Gyanendra (1947) est quand même loin d’incarner un avenir pour le pays. Son fils l’ex-prince héritier Paras a souffert de crises cardiaques à répétition en raison de son train de vie dissolu, ce qui l’a fortement diminué.

Reste le prince Hridayendra, petit-fils du roi Gyanendra, âgé de 18 ans, qui a grandi en partie à Singapour et en Thailande après l’exil, et qui vit à nouveau au Népal. Actif sur les réseaux sociaux comme un jeune de son âge, il est très sportif et semble apprécier les sports de vitesse.