Après six semaines de recherches désespérées et infructueuses, les parents de Théo, Viviane et Laurent Hayez, brisés, ont décidé de rentrer en Belgique pour retrouver leur plus jeune fils.

Ce sera le vol de retour le plus triste : M. Hayez avait promis à Lucas de rentrer avec Théo. "Nous partons samedi. Il est important que nous rentrions chez nous, que nous retrouvions notre famille et que nous passions du temps avec le petit frère de Théo", a-t-il déclaré à la presse australienne.

