Le président américain Donald Trump a reçu plus de 150 millions de dollars (125 millions d'euros) de dons depuis l'élection du mois dernier, ont indiqué des sources bien informées au Washington Post. L'équipe de campagne de l'actuel locataire de la Maison Blanche n'a pas voulu réagir. Le président sortant dénonce depuis longtemps des fraudes et même si les avocats du milliardaire n'ont pas été en mesure de le prouver de façon concluante devant les tribunaux, ses fidèles partisans continuent à verser de l'argent pour le soutenir. Ce qui donne une raison à Donald Trump et ses alliés de ne pas abandonner, selon le journal.

Les donateurs potentiels sont par ailleurs bombardés d'e-mails menaçants concernant la fraude aux élections. Le site officiel de campagne de Donald Trump demande également que de l'argent soit transféré dans un "fonds pour défendre l'élection".

Seule une partie de l'argent que les partisans de l'actuel locataire de la Maison Blanche transfèrent est en fait utilisée pour financer cette bataille juridique. Selon le journal, une grande partie des dons sont susceptibles d'être mis de côté pour aider à financer les futures activités politiques du président sortant. Il est, en effet, inhabituel qu'une équipe de campagne recueille une somme aussi importante immédiatement après l'élection.