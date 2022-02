C'est le cas dans "presque tous les pays" - y compris les nations industrialisées -, selon un rapport publié mardi par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). Selon l'enquête, six personnes interrogées sur sept ont déclaré qu'elles se sentaient plutôt en insécurité ou très en insécurité. "Bien que la prospérité du monde soit plus élevée que jamais, la majorité des gens sont inquiets pour l'avenir, et la pandémie a peut-être renforcé ces sentiments", a expliqué Achim Steiner, directeur du PNUD. Selon lui, la poursuite d'une croissance économique sans limite entraîne une nouvelle destruction de la nature et une augmentation des inégalités, ce qui accroît le sentiment d'insécurité.

Le PNUD conclut que la signification du progrès doit être redéfinie. "Nous avons besoin d'un modèle de développement ciblé, fondé sur la protection et la restauration de notre planète et offrant de nouvelles possibilités durables pour tous", a déclaré M. Steiner.

Dans ce rapport, l'agence souligne que le changement climatique pourrait devenir l'une des principales causes de mortalité humaine dans les décennies à venir. "Même avec des réductions modérées des émissions, environ 40 millions de personnes pourraient mourir des changements de température d'ici la fin du siècle."