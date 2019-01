Les proches d'Emiliano Sala ont imploré les garde-côtes britanniques de reprendre les recherches interrompues jeudi pour tenter de retrouver le footballeur argentin, la police jugeant désormais "infimes" les chances de survie du joueur et du pilote de son avion disparu des radars lundi soir.

"Je sais au fond de moi qu'Emiliano est toujours vivant", a déclaré aux médias britanniques à Cardiff la soeur de l'attaquant, Romina Sala, en pleurs.

"S'il vous plaît, n'arrêtez pas les recherches. Nous comprenons (la complexité de la) tâche, mais n'arrêtez pas les recherches", a-t-elle ajouté. "Pour nous, ils sont encore en vie".

Le père du footballeur argentin Horacio Sala, a lancé un appel similaire.

"La seule chose que je demande c'est qu'ils continuent à chercher. Ce n'est pas possible qu'il ait disparu ainsi", a imploré Horacio Sala, peu de temps après que les garde-côtes britanniques ont annoncé mettre un terme aux opérations de recherche pour retrouver l'avion, mystérieusement disparu en mer lundi soir.

"Nous espérons avoir de bonnes nouvelles, qu'ils puissent continuer à le chercher", a ajouté Horacio Sala, en s'adressant à des journalistes depuis son village de Progreso, dans le nord de l'Argentine.

La police de l'île anglo-normande de Guernesey, au large de laquelle l'avion emprunté par le footballeur argentin a disparu lundi soir, a annoncé jeudi mettre fin aux recherches entreprises depuis lundi soir.

Elle a mené plus de 24 heures de recherches continues à l'aide de trois avions et de cinq hélicoptères, avec l'aide de bateaux de pêche et de navires.

L'avant-centre, auteur de 12 buts sur la première moitié de saison en Ligue 1, venait d'être transféré contre une somme estimée par la presse à 17 millions d'euros, un record pour le club gallois de Cardiff, évoluant en première division anglaise.