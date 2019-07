Emmanuel Macron a suscité la polémique avec ses propos au sujet des enseignants qui avaient refusé de donner les notes du bac à leurs élèves: "On ne peut pas prendre nos enfants et leurs familles en otage" avait-il déploré.

De nombreux professeurs et politiciens ont tenu à réagir face à ce message du président français dont les multiples réactions sont diffusées dans les médias français et sur les réseaux sociaux.

Frédérique Rolet, secrétaire générale du Snes-FSU (Syndicat national des Enseignants du Second Degré), a ainsi estimé sur France Info que cette déclaration était "déplacée": "Le mouvement auquel ont été contraints les enseignants du second degré provient de mois de mobilisation et d'un manque d'écoute total de la part du ministre de l'Éducation", déclare-t-elle.

Même son de cloche du côté de la gauche avec Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste qui s'est exprimé sur Europe 1: "Ca m'indigne. Ca veut dire quoi 'prise d'otage' ? Ca veut dire que les enseignants sont des terroristes ? C'est ça qu'on pense ? Alors qu'au contraire ce sont ceux qui s'occupent de nos enfants. Ce sont eux qui, aujourd'hui, disent que cette réforme ne colle pas. Ce n'est pas la bonne formule que le président a utilisée. Comment peut-on, alors qu'on a la responsabilité de l'Etat, qu'on sait ce qu'est un otage, qu'on sait ce qu'est un preneur d'otage, accuser un enseignant d'être un terroriste ? Ca me parait complètement hors de propos".





François Baroin, président de l'Association des maires de France (AMF), a par contre de son côté soutenu le président de la République:"C'est inconcevable que des professeurs puissent imaginer ne pas donner les notes d'un élève qui a travaillé toute l'année. Je soutiens Emmanuel Macron et je pense qu'il y avait d'autres moyens de s'exprimer".

"Une insulte aux victimes du Bataclan"

Des professeurs s'indignent également, estimant que ces propos sont une véritable insultes au corps enseignant et aux victimes d'attentats.

"Monsieur Macron, en utilisant le terme 'prise d'otages' pour les profs grévistes qui ont retenu notes et copies, non seulement vous associez les fonctionnaires de l'Éducation nationale à des terroristes mais en plus vous insultez les victimes. Je suis un des rescapés de l'attentat du Bataclan et j'ai été parmi les profs grévistes qui ont retenu notes et copies. Votre emploi de l'élément de langage 'prise d'otages' pour cette grève me scandalise et me blesse. On attend vos excuses" écrit par exemple ce twitto.