Les révélations d'un pompier dépêché sur l'incendie de l'usine de Rouen font froid dans le dos.

Un pompier qui a voulu rester dans l'anonymat s'est confié au micro de France 2 sur les dessous de l'intervention lors de l'incendie spectaculaire de l'usine Lubrizol à Rouen.

Ce dernier a été impressionné par la taille des flammes qu'il estime à plus de 20 mètres de haut. "Très rapidement, on se rend compte que ça va être une intervention hors norme", explique-t-il.

Le lendemain, il se promenait dans une boue épaisse de 5 à 10 centimètres et qui avait différentes couleurs, la faute aux milliers de fûts percés.

Il s'est également questionné sur les risques qu'il encourait lors de l'intervention: "Quand on voit l'ampleur du sinistre, qu'on voit que ce sont des milliers de fûts qui sont éventrés, une boue de 5 à 10 centimètres au sol, de toutes les couleurs, une zone chaotique, on se rend compte de l'ampleur de la catastrophe et on commence à se poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a dans les fûts ? Est-ce qu'il y a un risque pour moi ? Je n'ai rien à y faire, il aurait fallu qu'on soit bien plus loin. [...] On n'aurait pas dû être aussi près avec un pauvre masque en papier", détaille le sapeur pompier.

Au vu des images impressionnantes, cela pose effectivement question.