Des chercheurs ont testé la décomposition de différents genre de sacs (des sacs compostables, biodégradables et conventionnels) après une exposition de longue durée en mer, à l'air libre et sous terre.

Le constat est sans appel: aucun des types de sacs ne se décomposent complètement dans tous les milieux après la période étudiée.

Imogen Napper, dont les propos sont relatés par The Gardian, a dirigé les recherches et a été réellement étonnée par les résultats: "Après trois ans, j'étais vraiment surprise de voir que les sacs pouvaient encore servir pour faire les courses. Surtout pour les sacs biodégradables. Quand vous voyez quelque chose étiqueté de la sorte, vous vous attendez automatiquement à ce qu'il se dégrade plus vite que les sacs conventionnels. Or, notre recherche montre que ça pourrait ne pas être le cas."

Dans le contexte actuel, cette découverte est particulièrement importante lorsque l'on sait que des milliards de sacs plastiques réutilisables et à usage unique sont encore produits chaque année.

Le Professeur Richard Thompson, chef d'équipe, explique en effet que cette étude soulève des questions par rapport à une éventuelle tromperie de la population: "Notre recherche a mis en évidence le besoin de standards relatifs aux matériaux biodégradables. Il faudrait indiquer clairement la façon dont l'élément peut se dégrader de manière appropriée et également les taux de dégradation auxquels on peut légitimement s'attendre."