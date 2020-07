Une opération de recherche a été lancée à Ameland, une île de la Frise, aux Pays-Bas, pour retrouver une jeune fille allemande de 14 ans, portée disparue depuis samedi soir, rapporte dimanche le média public néerlandais NOS.

Les services de secours ne s’attendent pas à retrouver l’adolescente en vie, en raison des courants et de la faible température de l’eau. L’adolescente “a probablement dérivé, emportée par les forts courants, et a disparu dans l’obscurité”, a expliqué le service de secours KNRM. Les recherches sont menées dans l’eau, sur la plage, dans les dunes et dans les environs.