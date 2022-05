Après l'élection présidentielle française, remportée par Emmanuel Macron au détriment de Marine Le Pen, ce sont élections législatives qui sont à présent sur toutes les lèvres. Et après les différents discours politiques du 1er mai, des accords ont déjà été pris entre plusieurs partis.

En effet, La France Insoumise a noué des accords avec le PS et Europe Ecologie-Les-Vert (EELV). La gauche est donc bel et bien en train de se rassembler afin de battre Emmanuel Macron le 12 juin prochain et barrer également la route au Rassemblement national de Marine Le Pen.

Mais tout le monde ne voit pas ce rapprochement d'un bon œil. Ce qui pose problème, c'est le soutien que Jean-Luc Mélenchon a plusieurs fois manifesté à Vladimir Poutine et la Russie. Dans ce conflit, le chef de file LFI estime que ce ne sont pas les Russes mais bien les Américains qui ont la casquette de l'agresseur.

La journaliste indépendante Marion Van Renterghem a publié sur Twitter une vidéo qui rappelle les nombreuses fois où, depuis 2014, Jean-Luc Mélenchon a publiquement manifesté son soutien aux Russes.

En décembre 2021, sur le plateau de France Inter, Jean-Luc Mélenchon commentait l'invasion russe en Ukraine de la sorte: "Pour moi, la Russie n'est pas un adversaire mais un partenaire". Fin janvier 2022, il surenchérissait: "Je considère que ce sont les USA qui sont dans une position agressive".

En février, il confirmait "sans aucun doute" que l'OTAN était l'agresseur. "Les Etats-Unis n'ont pas à annexer l'Ukraine dans l'OTAN".