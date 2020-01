La majorité de nos vêtements sont en plastique.

Nos vêtements sont une source majeure de la pollution plastique des océans, fléau invisible qui peut être attaqué sur plusieurs fronts. Sacs, bouteilles, pailles, emballages divers… La chasse aux plastiques a commencé un peu partout dans le monde, pour tenter de réduire les 8 millions de tonnes de plastique qui finissent chaque année dans l’océan, sous forme de gros morceaux ou de microparticules.

Mais un des premiers coupables de cette pollution marine est souvent oublié : le textile synthétique, polyester, nylon ou encore acrylique. "La majorité de nos vêtements sont en plastique", souligne Imogen Napper, chercheuse à l’université de Plymouth. "Nous pensons que le lavage de nos vêtements pourrait être une des sources principales de la pollution plastique dans l’environnement", poursuit-elle, qualifiant d’"effrayante" cette pollution "invisible" qui perdurera "au moins de notre vivant".

Selon une étude de l’organisation Ocean Wise publiée l’an dernier, un foyer moyen aux États-Unis et au Canada émet 533 millions de microfibres par an. Et si, dans ces pays, 95 % d’entre elles sont interceptées lors du traitement des eaux usées, 878 tonnes finiraient malgré tout en mer.

Quel que soit leur volume, les microfibres, comme les autres microplastiques, sont sans doute tout aussi néfastes pour les petits organismes, qui les confondent avec de la nourriture, qu’un sac en plastique pour une tortue.