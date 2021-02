Pour faire respecter les règles sanitaires en France, le président Emmanuel Macron a eu l'idée de faire appel aux Youtubeurs Mcfly et Carlito. Suivis par plus de six millions de personnes sur Youtube, les deux Français ont été mis au défi de réaliser une vidéo pour rappeler les gestes barrières. "Et si vous avez 10 millions de vues, vous venez tourner à l'Élysée", leur a même promis le chef de l'État.

Ni une, ni deux, Mcfly et Carlito se sont mis au travail, et ont publié ce dimanche, deux jours seulement après la demande d'Emmanuel Macron, leur création intitulée "Je me souviens".

"J'ai ôté mon masque en voiture, j'en pouvais plus d'pas respirer. J'utilise pas les gels hydroalcooliques, quand je sais qu'ils sont trop gras. J'ai éternué dans ma main, mon coude était trop loin", commencent d'abord avec humour les deux Youtubeurs, promettant ensuite à "Manu" de "faire gaffe". Comme tout le monde, Mcfly et Carlito confessent ensuite qu'ils en ont marre du masque, puis reviennent alors sur "ce monde où le seules barrières étaient celles dans les champs de vaches".



"Si l'on veut retrouver ces sensations d'hier, il faut appliquer les gestes barrières", finissent-ils par chanter dans le refrain, avant d'entamer la suite de leur création. Comme d'habitude, les deux stars de Youtube usent évidemment d'humour tout au long de ce clip, qui a déjà atteint, quelques heures après sa diffusion, près de 460.000 vues. En route pour les 10 millions réclamées par le président ?