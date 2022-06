Les zombies font leur apparition dans la culture populaire occidentale en 1932, avec le film "White Zombie" de l’Américain Victor Halperin. Petit à petit, ils commencent à apparaître un peu partout : du clip "Thriller" de Michael Jackson à la série Walking Dead, en passant par "Scooby-Doo" ou plus récemment "Zombie Child". Sorte de morts-vivants, agressifs et mangeurs d’hommes, ils sont surtout très contagieux. Un homme mordu par un zombie devient à son tour un zombie, selon la culture populaire. Mais ces histoires de morts-vivants ne sortent pas de l’imaginaire des réalisateurs de films et de séries. Il semblerait plutôt qu’elles tirent leur origine de faits réels, romancés ensuite. Les zombies existent bel et bien, ou plutôt les "zonbi", comme on l’écrit en créole haïtien.