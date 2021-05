"Sur la question de la propriété intellectuelle, nous ne pensons pas que, à court terme, cela puisse être une solution magique, mais nous pensons qu'on doit être prêt à débattre de ce sujet-là dès lors que des propositions concrètes seraient mises sur la table", a déclaré le président du Conseil, qui représente les 27 Etats membres, avant l'ouverture d'un sommet européen informel.

Les dirigeants européens avaient exprimé vendredi leur scepticisme face à la proposition américaine qui vise à accélérer la diffusion de vaccins à travers le monde, en permettant à tous les pays d'accéder aux secrets de fabrication.

L'UE estime que la production et l'exportation de vaccins à partir des usines existantes est le meilleur moyen pour répondre rapidement à la demande mondiale. Elle affirme être la seule démocratie à exporter massivement des vaccins.

"Nous pensons que l'on doit encourager tous nos partenaires à faciliter les exportations pour faire en sorte qu'il y ait le plus possible de doses qui puissent être mobilisées partout dans le monde", a déclaré Charles Michel, dans une allusion aux Britanniques et aux Américains qui ont fait le choix de réserver leur production à leur propre population.

Les Européens soupçonnent que la levée des brevets avancée par l'administration Biden, et à laquelle les laboratoires pharmaceutiques sont farouchement opposés, soit un coup de communication.