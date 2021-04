Le couvre-feu en vigueur pour lutter contre le Covid-19 sera décalé à 21h00 le 19 mai, puis à 23h00 le 9 juin, avant d'être totalement levé le 30 juin, a indiqué Emmanuel Macron à la presse régionale jeudi. Cet agenda des réouvertures, communiqué à la PQR et dévoilé par plusieurs quotidiens, prévoit aussi une fin de l'attestation pour les déplacements en journée à compter du 3 mai.

Les commerces, terrasses de bars et restaurants ainsi que les lieux culturels, dont les cinémas et les musées, rouvriront à partir du mercredi 19 mai, a également indiqué le président.

À cette date les tables en terrasse seront limitées à 6 personnes, alors que les musées, monuments, cinémas, théâtres et salles de spectacle avec public assis pourront reprendre leur activité avec un maximum de 800 personnes en intérieur et 1.000 en extérieur. C'est le cas également des établissements sportifs accueillant des spectateurs.

Le 9 juin pourront réouvrir les salles de sport, avec respect de jauges et de protocoles adaptés. Les règles pour le télétravail seront aussi assouplies à ce moment.

Le 30 juin, ce sont les événements avec plus de 1000 personnes, avec un pass sanitaire, qui seront également autorisés. Ce "pass sanitaire" seront donc destiné "aux stades, aux festivals et aux foires" selon Macron, mais pas aux restaurants. Il a en effet considéré jeudi qu'il serait "absurde de ne pas utiliser" un système de pass sanitaire "dans les lieux où se brassent les foules, comme les stades, festivals, foires ou expositions", dont l'accès serait alors conditionné à un test négatif ou un certificat d'immunité. "Il ne saurait être obligatoire pour accéder aux lieux de la vie de tous les jours comme les restaurants, théâtres et cinémas, ou pour aller chez des amis", a toutefois prévenu le chef de l'Etat, dans un entretien à la presse régionale.