Lewis et sa famille pique-niquaient dans le parc de Lightwater Country de Surrey (au sud de Londres) lorsqu'il a été attaqué par un serpent. Ses parents l'emmènent alors rapidement à l'hôpital où il reçoit son traitement.

Entre-temps, sa jambe avait entièrement enflé et son pied était devenu noir. Il a heureusement pu compter sur les connaissances de son père et sur la vitesse de réaction de celui-ci: "Nous essayions de maintenir son rythme cardiaque bas. Vous devez garder vos enfants calmes car plus vite votre cœur pompe, plus vite le venin circule dans votre corps."

Nicole Ann Wise espère que sa publication permettra aux gens de prendre conscience que les attaques de serpents ne sont pas si rares et qu'ils pourront ainsi avoir les bons réflexes.