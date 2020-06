Plusieurs mesures de confinement visant à freiner la propagation du coronavirus seront rétablies mardi dans la région de Lisbonne afin de maîtriser des foyers de contagion, a annoncé ce lundi le Premier ministre portugais Antonio Costa.

Parmi ces mesures figurent l'interdiction des rassemblements de plus de dix personnes, alors que la limite avait été relevée à 20 personnes dans l'ensemble du pays, et la fermeture des cafés et commerces dès 20h.

La question des frontières espagnoles

Pour rappel, l'Espagne, pays parmi les plus endeuillés avec plus de 28.300 morts, a levé l'état d'alerte décrété le 14 mars et a rouvert ce dimanche sa frontière terrestre avec la France ainsi que ses ports et aéroports aux ressortissants de l'Union européenne. Le Portugal a pour sa part préféré attendre le 1er juillet pour ouvrir sa frontière terrestre avec l'Espagne.