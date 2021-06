Un important incendie s'est déclaré ce lundi après-midi dans le centre de Londres, au sein de la station de métro Elephant and Castle.



Plusieurs vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent d'épais volumes de fumée ainsi que d'imposantes flammes se dégager de la gare.

Les pompiers de Londres ont indiqué que 15 camions de pompiers et 100 hommes étaient mobilisés pour lutter contre l'incendie qui fait rage aux abors de la station, qui se trouve juste au sud de la Tamise et près de grandes attractions touristiques de Londres, dont le London Eye.

Toujours selon les pompiers, le feu aurait pris dans un garage voisin. Plusieurs services ferroviaires ont été interrompus et la gare a été évacuée. Les rues environnantes ont également été fermées. Les pompiers ont demandé à la population d'éviter la zone et de garder toutes les portes et fenêtres fermées jusqu'à nouvel ordre.

Selon les premières informations, aucun mobile terroriste n'est évoqué. On ne connaît pas encore le nombre de victimes.