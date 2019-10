En effet, comme le rapporte le journal américain Las Vegas Review-Journal, la jeune femme a été retrouvée morte en plein milieu du désert, dans une boîte en bois remplie de béton.

L'autopsie révèle que la mort de l'influenceuse serait due à une intoxication par un produit toxique. Il y aurait également des traces de tentatives d'étranglement.

Un voisin de la victime, Christopher Prestipino (45 ans), a été interpellé et fait figure de principal suspect. Pourquoi lui? Car selon les premiers éléments de l'enquête, la victime se serait rendue chez lui et y aurait consommé de la drogue. Les choses se seraient alors envenimées: l'agresseur aurait attaché Esmeralda au lit, chose que la jeune femme n'aurait pas accepté et elle aurait répondu par un coup dans le visage. Après avoir tenté de l'étrangler, Christopher Prestipino aurait fini par tuer sa victime en l'empoisonnant avec du produit d'entretien pour piscine.

L'enquête est toujours en cours et il reste encore de nombreuses zones d'ombre. Ainsi, on ignore comment l'auteur a pu transporter la boîte pleine de béton dans le désert. Une autre personne est également suspectée: il s'agit de Cassandra Bascones, qui pourrait être impliquée dans les faits mais qui n'a toujours pas été arrêtée.