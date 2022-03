Ce dimanche, le meeting au Trocadéro, à Paris, du candidat à la présidentielle Éric Zemmour a connu des débordements. Des partisans ont, distinctement, scandé "Macron assassin" à plusieurs reprises. Zemmour a affirmé qu'il n'avait pas entendu ces clameurs et qu'il ne cautionnait pas ces comportements.

Son explication ne semble pas au goût d'Emmanuel Macron qui s'est exprimé au micro de BFMTV lors d'un déplacement à Dijon, ce lundi. Selon le président sortant, il existe deux hypothèses vis-à-vis de l'attitude de son rival: "La première c'est l'indignité, qui me semble la plus crédible. Mais ça n'est pas une surprise", critique-t-il. "La deuxième c'est la méconnaissance d'une réforme très importante du quinquennat, le 100% santé", propose-t-il, moqueur. "Maintenant les prothèses auditives, les lunettes et les prothèses dentaires sont remboursées par la Sécurité Sociale. Dix millions de Françaises et de Français ont eu accès à cela, ça fait partie de mon bilan. C'est un bilan social dont je suis fier. Et j'invite le candidat malentendant à pouvoir s'équiper à moindre frais", conclut le grandissime favori à sa propre réélection.