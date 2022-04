Le Pen et Macron incarnent deux France irréconciliables que tout semble opposer.

Cinq ans après, ils se retrouvent au second tour des élections présidentielles. D’un côté, le président sortant Emmanuel Macron et son mouvement "En Marche" qui peine à s’imposer dans le paysage politique, même s’il aura totalement déstructuré la politique française.

De l’autre, Marine Le Pen qui, après avoir mis au placard le Front National terminant ainsi d’achever l’opération de dédiabolisation entreprise ces dernières années, a réussi à adoucir son image durant cette campagne, bien aidée également par Éric Zemmour. Si les désaccords entre les deux candidats qualifiés pour le second tour sont très nombreux, un point commun est à relever, "ce sont deux marques politiques détestées en France, souligne Virginie Martin, politologue française et enseignante à la Kedge Business School. L’un par son arrogance, l’ultra-capitalisme qu’il semble développer, c’est le candidat McKinsey, il est très détesté par une partie des Français. La marque Le Pen est détestée par une autre partie de la France, de par son populisme. On a comme deux France irréconciliables".