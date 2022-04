Elle devait se montrer présidentiable, prouver qu'elle avait gagné en capacité à rasssembler et à connaître ses sujets. Il devait se contenter de ne pas trébucher. Elle n'a réussi que très partiellement son pari. Il ne s'est pas contenté du service minimum. Le bilan du débat de second tour et son vainqueur.

Ils s'étaient entendus sur bien des choses. La disqualification d'une journaliste du débat (Anne-Sophie Lapix), la température du studio (19 degrés), la présence d'un "droit de regard" de chaque bord, en régie. Le refus de se faire filmer alors qu'ils consultaient leurs fiches, encore. Accord, aussi, sur une cordialité plus affichée. Après tout, au moment d’accueillir son opposante sur le plateau du débat présidentiel d'entre deux tours, où il l'avait ratiboisée il y a cinq ans, le candidat-président Emmanuel Macron (LREM) avait sorti le triptyque sourire, poignée de main et accolade sur l'épaule de Marine Le Pen (RN)