Emmanuel Macron a reconnu vendredi qu'il existait "des violences par des policiers", expression qu'il a dit préférer à celle de "violences policières", qui est selon lui devenue "un slogan".

"Je n'ai pas de problème à répéter le terme de violences policières, mais je le déconstruis", car "c'est devenu un slogan pour des gens qui ont un projet politique. Il y a des policiers qui sont violents" et "qu'il faut sanctionner", a-t-il dit sur Brut, faisant notamment référence à l'agression d'un producteur noir par plusieurs policiers.

Longuement interrogé sur les violences policières, le chef de l'Etat français a rappelé la présence de "la violence dans notre société" pour laquelle il doit y avoir "zéro tolérance des deux côtés". Il a mis en cause notamment le rôle des Black Blocs.

Il a ainsi dénoncé les violences contre une policière "attaquée par des fous", des "gens ensauvagés", lors de la manifestation contre le texte de loi "sécurité globale", samedi dernier à Paris.

A propos de l'évacuation brutale de la place de la République à Paris où s'étaient installés des migrants, Emmanuel Macron a considéré qu'il n'était "jamais normal d'avoir des comportements qui ne sont pas à la hauteur des attentes".

S'il a estimé qu'il "fallait enlever les tentes" car "on ne peut pas accepter que ces femmes et hommes dorment dans la rue", il a jugé "inadmissible d'évacuer les tentes si nous ne pouvons pas offrir d'hébergement".

Il a affirmé que le vrai problème était "le droit d'asile (...) détourné par des réseaux de trafiquants".

Nouvelle plateforme contre les discriminations

Le chef de l'Etat a également abordé la question des contrôles au faciès, dont il a reconnu la réalité.

"Aujourd'hui, quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé (..) On est identifié comme un facteur de problème et c'est insoutenable", a-t-il regretté.

Il a promis le lancement d'une plateforme nationale de signalement des discriminations, gérée par l'Etat, le Défenseur des droits et des associations, en janvier.

Emmanuel Macron a également tenu à rendre hommage au travail des forces de l'ordre, en rappelant "les milliers de policiers et policières qui ont subi des violences depuis 3 ans, qui pour certains ont été tués".

"Quand il y a des gens qui vous paraissent avoir un comportement violent avec un individu, c'est aussi parce qu'ils ont vu des collègues se faire brûler dans une voiture, se faire caillasser se faire tirer au mortier, se faire tirer à balles réelles", a-t-il précisé.