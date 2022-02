"En choisissant la guerre", Vladimir Poutine "a décidé de bafouer la souveraineté de l'Ukraine et de porter l'atteinte la plus grave à la paix et à la stabilité dans notre Europe", a déclaré lors d'une allocution télévisée jeudi le président français Emmanuel Macron.



"Les sanctions seront à la hauteur de l'agression, nous serons sans faiblesse."



Cet "acte de guerre" aura "des conséquences profondes, durables sur nos vies", a ajouté le président de la République. Mais "ne cédons rien de notre unité autour de nos principes", a plaidé M. Macron.

Vladimir Poutine "a décidé de porter l'atteinte la plus grave à la paix, à la stabilité dans notre Europe depuis des décennies", a ajouté le chef de l'Etat qui s'exprimait avec le drapeau ukrainien en arrière-plan, aux côtés des drapeaux français et européen.