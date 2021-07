Major de sa promotion, Bryce Dershem, un étudiant de l’Eastern Regional High School du New Jersey aux Etats-Unis, a été choisi pour prononcer un discours lors de la cérémonie des diplômes. Mais une fois sur l'estrade face aux élèves, Bryce a décidé de saisir cette opportunité pour évoquer son homosexualité. Il portait d'ailleurs pour l'occasion sur sa robe de diplômé un grand drapeau aux couleurs de la communauté LGBTQ+. "a-t-il débuté, avant que son micro ne s'arrête brutalement. Si on pouvait croire dans un premier temps à un problème technique, il n'en était rien puisque c'est le proviseur lui-même qui s'est précipitamment levé pour déconnecter le micro. Il s'est ensuite emparé de la feuille sur laquelle le lycéen avait écrit son discours pour lui tendre celui qui avait été approuvé par l'école.

Une scène qui a choqué l'assemblée. "Laissez-le finir", se sont alors écriés les élèves. Encouragé, Bryce Dershem n'a donc pas baissé les bras et a poursuivi de mémoire son discours après avoir reçu un nouveau micro. Une allocation qui a impacté le public puisque le lycéen a eu droit à une standing ovation.

Toute la scène a bien entendu été filmée et a fait le tour de la toile. Les internautes ont souligné le courage de l'étudiant. Le gouverneur du New Jersey a même souhaité le féliciter. "À tous nos jeunes LGBTQIA+, vous avez votre place, vous êtes aimés et nous continuerons à nous battre à vos côtés pour l’égalité, l’inclusion et le respect", a-t-il écrit sur Twitter.