Nasser a vécu une fameuse mésaventure à bord de son véhicule. La cause ? Un GPS qui l'a fait tomber dans le Vieux-Port à Marseille.

Plus de peur que de mal pour Nasser à bord de sa Citroën qui a sombré dans le Vieux-Port le 2 mars dernier. Pour le quotidien La Provence, ce père de famille de 60 ans est revenu sur cette histoire rocambolesque qui prête à sourire mais qui aurait pu se terminer par un drame.

En effet, le 2 mars dernier, Nasser quitte de bon matin son appartement pour se rendre à une mission d'intérim dans le 16e arrondissement de Marseille. Le soleil n'est pas encore levé et la pluie redouble d'intensité dans la cité phocéenne. Pour se rendre là où il est attendu pour travailler, l'homme de 60 ans décide de mettre son GPS pour arriver à bon port sauf qu'il est arrivé au... mauvais port, celui qui se trouve au bout de la Cannebière.

Au volant de sa Citroën, Nasser emprunte le tunnel du Prado-Carrénage et son GPS lui demande ensuite de suivre un itinéraire pour le moins saugrenu car il était indiqué au père de famille de sortir... au Vieux-Port. "Ça m'a étonné d'aller dans cette direction. Je me suis dit que c'était peut-être un raccourci" explique Nasser au quotidien La Provence.

Sous une pluie battante, l'électricien de 60 ans roule prudemment mais sa visibilité est très restreinte à cause des conditions climatiques. Il continue à se fier à son GPS sans trop savoir vers où il se dirige. "Et d'un coup ça a fait boum" explique celui qui pensait s'être pris un dos-d'âne à une trop vive allure. Nasser ne se doutait pas de l'impensable scénario qui était occupé de se dérouler. Il avait en fait roulé jusqu'au bout de la cale de mise à l'eau à côté de la capitainerie et a remarqué d'un coup que sa voiture... flottait.

Paniqué, Nasser tente d'ouvrir sa portière mais la pression de l'eau l'en empêche. Il parvient toutefois à ouvrir sa fenêtre, le système électrique du véhicule n'étant pas encore touché, et à s'extirper de sa voiture dans une eau très froide à cette période de l'année. Frigorifié, il parvient à rejoindre la terre ferme à la nage, sain et sauf et avec le sentiment d'avoir échappé de peu à la mort.

Une mésaventure avec un coût

S'il n'est en rien responsable du mauvais guidage de son GPS, Nasser a tout de même reçu une facture de 2.000 euros pour les frais de remorquage de son véhicule qui a dû être extirpé de l'eau.

N'ayant pas beaucoup de moyens et se sentant victime d'une certaine injustice, Nasser a décidé de mandater un avocat pour faire valoir ses droits. "Une simple recherche sur internet et on voit que Nasser n'est pas le premier à s'être fait piéger au même endroit, c'est la preuve qu'il y a un problème de signalisation" note l'avocat.

En effet, en novembre dernier, la même mésaventure était arrivée à 3 passagers d'une voiture qui avaient suivi le même parcours avec le même genre de conditions météorologiques.