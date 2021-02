Malgré la pandémie de coronavirus, Dubaï continue à accueillir en masse les touristes. Il faut dire que l'émirat est plus que jamais vu comme une destination attrayante. Soleil et mesures sanitaires souples ; tout est fait pour plaire aux voyageurs lassés par le confinement de leur propre pays. Là-bas, les restaurants, centres commerciaux et cinémas sont en effet toujours ouverts. Les étrangers qui débarquent sur son sol doivent seulement se soumettre à un test PCR à l'arrivée et porter le masque. Mais l'émirat est-il en train de payer le prix de sa politique accueillante envers les touristes?



Depuis quelques semaines, les contaminations ont flambé à Dubaï. Selon CNN, le nombre de cas a quadruplé depuis novembre. En janvier, 80.000 nouveaux cas de Covid ont été comptabilisés, avec plus de 4.000 cas quotidiens (contre 950 lors de la première vague). Alors qu'ils étaient jusque-là relativement épargnés, les hôpitaux commencent à être sous pression.