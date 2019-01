La guerre fait rage en Syrie depuis 2011.





Plusieurs chefs de tribus et dignitaires syriens se sont rencontrés à Berlin, quelques semaines avant Noël, pour une conférence de paix dans leur pays. C'est ce que le journal allemand Bild annonce sur son site internet.

Au total, une vingtaine de représentants se sont donné rendez-vous dans un lieu tenu secret à une date elle aussi secrète. Parmi eux, il y avait des Sunnites, des Alaouites, des Chrétiens ou encore des Kurdes.

L'objectif commun était de trouver des solutions permettant de résoudre les problèmes de tension sociale entre les groupes ethniques.

D'après le journal allemand, plusieurs représentants seraient en danger de mort si Bachar al-Assad, le Président syrien, était au courant de cette réunion.

"La différence entre nous et les processus mis en place par les Nations Unies à Genève et en Russie est que nous mettons en place un processus social de réconciliation" explique Sheikh Amir Al-Dandal, un cheikh sunnite au Bild. "Alors que les autres tentent de trouver des solutions politiques entre le régime et l'opposition."

2018 a été l'année la moins meurtrière depuis le début de la guerre dans ce pays, en 2011, avec 20 000 personnes décédées d'après l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).