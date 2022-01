C'est ce qu'on appelle un gros coup de chaud. Heureusement, la catastrophe a été évitée de peu. Et le héros de la famille n'est au monde que depuis deux ans. En effet, une maison a brûlé au Texas à Alvord. Le petit garçon a couru dans la chambre de ses parents pour annoncer que leur domicile prenait feu. Infectés au covid, les deux parents avaient perdu le goût et l'odorat. Ils n'avaient pas senti l'odeur des flammes qui montaient dans la maison.

“Maman, chaud ! Maman, c’est chaud !”, a crié Brandon en direction de ses parents. “J’ai levé les yeux et j’ai vu que les flammes atteignaient presque l’embrasure de la porte”, a expliqué Kayla Dahl sur ‘Good Morning America’.

L'incident s'est produit le 15 janvier dernier. La maison était prise au piège avec les cinq enfants à l'intérieur. Heureusement, le père, pompier volontaire depuis six ans, a permis à ses enfants de quitter les lieux sans encombre grâce à son excellente formation. “Il tapait sur mes pieds et toussait. Brandon nous a sauvés. Grâce à lui, nous avons tous pu sortir à temps. Il a été enveloppé dans les bras de Dieu pour aider à le protéger et pour s'assurer que toute notre famille puisse sortir", a expliqué la maman, fière de son enfant.

Si leur vie a été sauvée, la maison est malheureusement en cendres. “Tout est parti maintenant. La maison entière, tout ce qu’il y a dans la maison, ma voiture.” Cet accident a été causé par le chauffage au gaz du salon. Problème: l'alarme incendie ne s'est déclenchée une fois que que toute la famille avait évacué selon la maman.

Sur Facebook, les pompiers du département ont expliqué que d'autres bâtisses étaient menacées par les flammes à cause du vent qui sévissait cette nuit-là. "Les premières unités du service médical d'urgence ont signalé que l'incendie d'une maison était en cours et que de nombreuses autres maisons étaient menacées. Les unités de pompiers de Decatur sont arrivées rapidement et ont aidé à éteindre l'incendie et à protéger les maisons environnantes."

Finalement, plus de peur que de mal. Même si une partie de la vie de cette famille a disparu. Après l'accident, les pompiers ont également voulu apporter leur soutien aux victimes. "Heureusement, aucune blessure grave n'a été signalée. Nous envoyons notre amour et nos prières à la famille et aux amis touchés par cet incident."