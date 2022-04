A dix jours du second tour, Marine Le Pen et Emmanuel Macron se livrent une bataille médiatique à distance, multiplient les prises de parole et mènent deux stratégies bien distinctes.

Après un premier tour mené subtilement, entre calcul médiatique et stratégie d’adoucissement de son image, Marine Le Pen ne peut désormais plus se cacher. “Elle est actuellement confrontée à deux difficultés, analyse Pierre Vercauteren, politologue à l’UCLouvain.

(...)