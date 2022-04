Au lendemain du débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, les deux candidats poursuivaient leur campagne entre-deux-tours en se déplaçant sur le terrain.

Pour Marine Le Pen, direction les Hauts-De-France. Elle se rendait ainsi dans une région qui lui réussit plutôt bien puisqu'elle y est arrivée en tête dans cinq départements.

Forcément, elle s'est fait interrogée par des journalistes présents sur place, qui ont voulu évoquer son comportement lors du débat de la veille.

"Vous me faites rires, vous les journalistes. Quand je suis incisive, je le suis trop. Quand je le suis moins, je ne lui pas assez. Ce qui m'importe, ce n'est pas ce que vous en pensez mais ce que pensent les français et la capacité qu'ils ont eu à comprendre ma vision, ma philosophie et les mesures que je veux mettre en place. Il est impossible d'exposer un projet aussi complet que le mien en 1h20 (ndlr: son temps de parole ce mercredi soir). S'ils me font la confiance de m'élire dimanche, je serai la présidente du régalien et la présidente du quotidien. Et c'est ce qu'ils attendent", a-t-elle premièrement répondu.

Avant d'évoquer son opposant: "Hier soir, j’ai eu face à moi un Emmanuel Macron égal à lui-même, très méprisant, très arrogant. Y compris dans sa posture. Cela n’a étonné aucun Français qui, eux-mêmes, subissent cette arrogance et ce mépris depuis cinq ans."

Et de conclure: "Il n'y avait pas de conjuration par rapport à 2017. Je suis candidate au second tour pour la deuxième fois. Ce débat est un moment important de la campagne. Je pense qu'il a été de bonne tenue et que j'ai pu remplir une mission qui m'a été confiée. C'était de révéler aux français le bilan d'Emmanuel Macron et de présenter le projet qui était le mien.