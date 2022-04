Comme en 2017, les deux candidats seront opposés au second tour. Mais l’écart entre eux devrait être plus réduit qu’il y a 5 ans.

La revanche de l’élection présidentielle de 2017 semblait être gravée dans le marbre depuis le lancement de la campagne électorale. Et malgré un demi-suspense généré par la candidature d’Eric Zemmour et le regain de forme d’un Mélenchon plus séduisant que jamais, le duel aura bien lieu. Le 24 avril prochain, les Français seront donc bien invités à départager le président sortant Emmanuel Macron et Marine Le Pen, la leader du Rassemblement national, dans la course à l’Elysée.

Le premier est sorti, assez largement finalement, vainqueur du premier tour avec 28 % des voix selon les derniers résultats disponibles dimanche soir, devant une Marine Le Pen en pleine bourre (23,2 %).

Convaincu encore dimanche matin qu’il pourrait accéder au tour suivant, Jean-Luc Mélenchon doit quant à lui se contenter d’une troisième place – la meilleure des trois élections présidentielles auxquelles il aura participé – avec 21,7 % des votes. Loin derrière, une claque pour Zemmour (7 %) et Pécresse (4,8 %) qui espéraient encore en janvier affronter Macron au second tour.