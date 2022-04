L'ancienne députée FN (devenu RN), qui fait face à des "contingences personnelles" (elle est enceinte de plusieurs mois), a également annoncé sur RTL qu'elle prendrait "dans la semaine à venir" la décision de se présenter ou pas aux législatives à Carpentras (Vaucluse).

Interrogée sur les relations tendues entre les deux partis, elle a répondu que "si on commence à faire l'archéologie des petites phrases blessantes et excessives pendant la campagne, on ne va pas s'en sortir".

"On se retrouve en fait à débattre dans une cour de récréation au lieu de regarder l'enjeu essentiel", a-t-elle.

Mme Maréchal et les autres vice-présidents de Reconquête!, l'ex-LR Guillaume Peltier et l'ex-RN Nicolas Bay, ont proposé lundi une "rencontre" avec le RN pour forger un "accord" pour les législatives des 12 et 19 juin.

Mais le RN, dont la candidate Marine Le Pen, a réuni 41,5% des voix au second tour de la présidentielle, contre 7,07% pour Eric Zemmour, refuse toute alliance.

La petite-fille de Jean-Marie Le Pen a néanmoins admis qu'une "union de différents mouvements politiques" se fait généralement "en fonction du poids électoral de chacun et que naturellement le chef de file est celui qui a obtenu le plus de voix aux élections, en l'occurrence Marine Le Pen".

Des responsables du RN ont reproché à Eric Zemmour de ne pas reconnaître Marine Le Pen comme "cheffe de l'opposition", tandis que l'ancien polémiste a invité dimanche le "bloc national" à "s'unir", en critiquant la huitième défaite d'un Le Pen à la présidentielle.

Une remarque qui est "mal passée, car si vraiment le nom de Le Pen le gêne, il va falloir qu'il se départisse d'une Le Pen qu'il a voulu agréger à lui, en l'occurrence Marion", a taclé mardi sur Cnews Louis Aliot, vice-président du RN.

Les législatives, "c'est une implantation, de la notoriété, un programme à développer, pas juste +je te donne ça, tu prends ça+" dans une "logique de marchandage", a-t-il défendu.

Il a assuré que le RN, qui vise "au moins un groupe parlementaire", présenterait des candidats "dans toutes les circonscriptions" à "deux trois exceptions" près.

"Pourquoi pas", a-t-il aussi répondu au scénario d'un soutien du RN à des candidatures de Guillaume Peltier ou de Stanislas Rigault, patron des jeunes soutiens à Eric Zemmour, car "de tous les zemmouristes ils font partie de ceux qui ont été les moins vindicatifs" contre le RN.