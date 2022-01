Marion Maréchal n'a pas encore décidé à qui elle donnera sa voix dans la course à la présidentielle française. L'ex-députée FN du Vaucluse et nièce de Marine Le Pen, a expliqué dans lequ'elle ne savait pas si elle comptait se rallier à Eric Zemmour. "Je réfléchis, aucune décision n'est prise", a-t-elle déclaré à nos confrères français.

D'après le quotidien, Marion Machéral ne soutiendra pas Marine Le Pen, à laquelle elle reproche trop de changements idéologiques.

Désormais directrice de l'Issep, son école de sciences politiques lyonnaise, l'ancienne politicienne hésite à revenir dans l’arène."Ça fait un an que la politique me titille", avoue-t-elle. Elle affirme que si elle décide de soutenir le candidat de Reconquête !, "ce n’est pas juste pour passer une tête et dire 'coucou': ça veut dire revenir en politique. C’est un vrai choix de vie, une décision lourde". Elle assure tout de même ne pas avoir envie "de recréer des fractures familiales".

"C'est brutal"

Invitée sur Cnews ce vendredi, la candidate du Rassemblement national s'est exprimée sur les déclarations de sa nièce. "Si je vous disais que ça ne me touche pas, personne ne me croirait. C'est brutal, c'est violent, c'est difficile pour moi".

Marine Le Pen a partagé son incompréhension : "Elle avait indiqué qu’elle soutiendrait celui qui est le mieux placé. Incontestablement, je suis beaucoup mieux placée aujourd’hui qu’Eric Zemmour puisque je suis donnée au second tour".