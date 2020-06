Sur une vidéo postée sur Facebook, Marion Maréchal a créé la polémique suite à ses propos envers les récents événements qui secouent le monde entier concernant la mort de George Floyd à Minnéapolis.

"Je n’ai pas à m’excuser en tant que blanche et en tant que Française" pour "la mort d’un Afro-Américain ", a indiqué mercredi soir l’ancienne députée d’extrême droite Marion Maréchal au travers d'une vidéo postée sur Facebook. La nièce de la présidente du FN, Marine Le Pen, s'est exprimée face "au rouleau compresseur" comme elle l'affirme, de l’affaire George Floyd, un Afro-Américain tué par un policier blanc qui a provoqué un grand émoi dans le monde et qui, dans le même temps, a ravivé quelques souvenirs funèbres en France puisque la polémique sur la mort d’Adama Traoré en 2016 à la suite de son interpellation par les forces de l’ordre est revenue sur le devant de la scène.

"Je n'ai pas à m'excuser parce que je n'ai pas colonisé, je n'ai colonisé personne, je n'ai mis personne en esclavage de la même manière que tous ces groupes politiques et tous ces militants politiques eux-mêmes n'ont jamais été colonisés ou mis en esclavage", a soutenu Marion Marechal qui s'en est ensuite prise à la "tentative de subversion des esprits" et des "groupes militants, de gauche, dits antiracistes, indigénistes, Black Lives Matter", qui, selon elle, 'demandent non seulement de nous mettre à genoux, mais en plus de salir la mémoire de nos ancêtres, de cracher sur notre histoire, de purger notre héritage et d'abattre nos statues".

Marion Maréchal s'en est ensuite prise au gouvernement français qu'elle accuse d'avoir cédé à "la loi de l'émotion du groupe, du vil calcul politicien et de la bêtise" suite à l'organisation de la manifestation qui dénonce les violences et le racisme au sein des forces de l'ordre.