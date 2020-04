Le port du masque va devenir obligatoire à Kinshasa, la plus grande ville d'Afrique francophone qui va déconfiner progressivement son centre des affaires et du pouvoir considéré comme l'épicentre du Covid-19 dans la capitale de la République démocratique du Congo (RDC).

"Le port de masques, même de fabrication artisanale, est désormais obligatoire sur toute l'étendue de la capitale", a indiqué samedi la Primature (les services du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba). La mesure devrait entrer en vigueur en début de semaine prochaine.

"La police est chargée de veiller scrupuleusement au respect du port des masques, des mesures de distanciation sociale et des mesures d'hygiènes", ajoute le communiqué publié après une réunion entre M. Ilunga et le gouverneur de Kinshasa, Gentiny Ngobila. Kinshasa (au moins dix millions d'habitants) concentre 295 des 327 cas officiellement enregistrés en RDC - dont vingt recensés pour la seule journée de samedi -, et l'ensemble des décès (25). Dans l'ensemble du pays, 154 cas suspects en cours d'investigation et 27 perosnnes sont considérées comme guéries. L'une des 24 communes de la capitale, la Gombe, est totalement confinée depuis le 4 avril jusqu'à lundi. Quartier résidentiel, centre du pouvoir et des affaires, la Gombe a enregistré de premiers cas "importés" d'Europe à partir du 10 mars.

A partir de mardi, le déconfinement "va s'effectuer de manière progressive, d'abord par la réouverture des supermarchés et épiceries pour permettre aux habitants de cette commune de s'approvisionner, ainsi que des guichets des banques. L'accès à Gombe sera toujours réglementé et les badges d'accès exigés", détaillent les services du Premier ministre. Le confinement ne sera pas étendu à deux autres communes voisines qui enregistrent également plusieurs cas, Kintambo et Ngaliema, a précisé le gouverneur. "Les familles (ndr: avec des cas positifs) seront confinées à travers toute la ville", a-t-il dit.

Selon M. Ngobila, la Police nationale congolaise (PNC) et les Forces armées de la RDC (FARDC) seront déployées pour faire respecter les mesures prises dans le but de lutter contre la propagation de Covid-19 dans la capitale congolaise.