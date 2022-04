La reine Elizabeth fête ses 96 ans ce jeudi 21 avril. La doyenne des monarques s'est retirée dans sa maison de Wood Farm quelques jours, dans le domaine royal de Sandringham. Pendant ce temps, à Londres, les festivités ont débuté et les canons retentissent.

© AFP

La marque Mattel a choisi cette occasion pour annoncer la commercialisation d'une Barbie à l'effigie d'Elizabeth II, qui commémorait ses 70 ans de règne au mois de février. La poupée porte une robe ivoire et une écharpe bleue sur laquelle deux médaillons sont accrochés. Le diadème qu'elle portait le jour de son mariage complète la panoplie.

"Le règne de la reine Elizabeth a un impact extraordinaire. Elle occupe un poste que peu de femmes occupent. Elle est la monarque britannique qui règne depuis le plus longtemps et la première à obtenir un anniversaire de platine. La reine s’est toujours dévouée à son service et à son devoir et a vu le monde changer. Alors que Sa Majesté célèbre son anniversaire, il est excitant de voir une marque emblématique comme Barbie dépeindre d’importantes figures féminines historiques en tant que leaders, créatrices et pionnières pour les nouvelles générations", explique l’historienne Kate Williams.

Cette Barbie de collection coûte environ 70 euros et sera disponible sur Amazon à partir de mai.