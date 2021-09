Des gens fuient Manhattan, sous une poussière et une fumée accablantes.

Max Berre était étudiant à l’université de Washington DC lorsque le Boeing American Airlines a fracassé le Pentagone. Sa maman était en voiture à côté du Pentagone au moment des faits. Il revient sur cette journée noire qui le marque encore aujourd’hui.

"Ce matin-là, j’ai allumé mon ordinateur pour préparer mes cours du matin. J’ai alors vu les nouvelles. Deux avions avaient frappé le World Trade Center à New York. Peu après, un ancien colocataire de Floride me téléphone pour m’indiquer qu’il se passe quelque chose à Washington. J’ai alors regardé l’avenue Connecticut, une des principales artères de la ville, et j’ai vu des longs embouteillages avec beaucoup de véhicules d’urgence. C’est là que j’ai compris que quelque chose de grave se passait", se remémore celui qui avait 19 ans au moment des faits.