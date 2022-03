Des associations se mobilisent pour aider les refuges pour chiens et chats en Ukraine.

Les premières victimes de toute guerre sont bien sûr les femmes, les enfants, les vieillards et plus largement tous les civils. Mais les animaux ne sont pas non plus épargnés par les bombardements qui frappent l’Ukraine depuis la semaine passée. Face à la détresse humaine comme animale, des associations ont décidé d’agir.