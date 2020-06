L'Union européenne a décidé de prolonger de six mois ses sanctions économiques contre la Russie en raison du conflit dans l'est de l'Ukraine, a déclaré vendredi la chancelière Angela Merkel à Berlin. Les sanctions, qui frappent tous les secteurs économiques du pays et devaient expirer à la fin du mois, "seront prolongées de six mois", a déclaré la chancelière allemande lors d'un point presse à l'issue d'un sommet virtuel des chefs d'Etat de l'UE.