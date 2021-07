Gulalai Ismail, militante des droits humains, dit avoir "travaillé avec des milliers de Malala".

Le monde entier s'est ému du destin et du courage de Malala Yousafzai, victime d'une tentative d'assassinat de la part des talibans après s'être battue pour l'éducation des femmes de sa région. Plus jeune, la jeune Pakistanaise avait croisé la route de Gulalai Ismail. Au début des années 2000, alors qu'elle n'était qu'adolescente, la fondatrice et présidente d'Aware Girls a mis en place, avec sa sœur, cette organisation de défense des droits des femmes pour les aider à sortir de l'oppression masculine. Son combat et ses critiques du système n'ont pas plu aux autorités pakistanaises. Menacée, la jeune femme d'origine pachtoune a été contrainte de quitter le pays clandestinement après s'être cachée pendant quatre mois pour vivre en exil aux Etats-Unis. Ses parents sont toujours sous la menace du régime. Gulalai Ismail, militante des droits humains, s'est livrée à nos confrères de La Libre.

(...)