Les maxima oscilleront entre 20 degrés en Hautes-Fagnes et 23 à 24 voire localement 25 degrés en plaine, annonce l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent sera généralement faible de direction variable puis d'ouest à sud-ouest. A la Côte, il deviendra modéré d'ouest à nord-ouest. En soirée et durant la nuit, le ciel deviendra peu nuageux. En fin de nuit, les nuages se feront plus nombreux sur l'ouest du pays, mais le temps restera sec. Les minima se situeront entre 5 et 12 degrés.

Samedi, un faible front nuageux viendra se désagréger sur nos régions. Le temps sera assez beau avec du soleil, mais la nébulosité deviendra temporairement un peu plus abondante sur le nord du pays en cours de journée. Les maxima varieront entre 19 degrés en bord de mer et 24 degrés en Gaume.

Dimanche, le temps sera calme et ensoleillé avec tout au plus quelques voiles nuageux d'altitude. Le mercure oscillera entre 20 et 25 degrés.

Le début de la semaine prochaine s'annonce également chaud et ensoleillé.