Un policier de 48 ans a été condamné jeudi par la justice britannique à la prison à perpétuité pour le viol et le meurtre en mars de Sarah Everard, 33 ans, qu'il avait menottée avant de la kidnapper, une affaire qui a profondément ému au Royaume-Uni. En annonçant à Wayne Couzens sa peine -la plus sévère possible- à la Cour criminelle de l'Old Bailey à Londres, le juge Adrian Fulford a souligné que le meurtre s'était produit dans des "circonstances particulièrement brutales" et avait touché une victime "totalement irréprochable".