Meurtres au couteau en Allemagne : un motif islamiste est "probable"

L'attaque commise vendredi dans la ville allemande Wurtzbourg par un Somalien, qui a tué trois personnes avec un couteau, s'inscrit dans un "probable" contexte "islamiste", ont indiqué mardi la police et le parquet en charge de l'enquête. "L'Office central bavarois pour l'extrémisme et le terrorisme a pris en charge l'enquête car un motif islamiste est probable", ont déclaré dans un communiqué conjoint le parquet du Land de Bavière et le service régional de police criminelle.