Un policier a été brulé par un manifestant au Mexique lors d'une confrontation.

L'incident s'est produit dans la ville de Guadalajara, la capitale de l'État occidental du Mexique, Jalisco. La vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre un groupe de policiers à moto dans une confrontation avec des manifestants. À un moment donné, un homme portant un masque et des lunettes de soleil verse un liquide inflammable sur le dos d'un des policiers et allume le feu.

On peut apercevoir ensuite le policier s'encourir et tomber sur le trottoir tandis que des officiers et des passants se précipitent pour l'aider. Ils parviennent à éteindre rapidement l'incendie, après quoi l'officier se lève et quitte les lieux.

Les protestations ont été déclenchées suite à la mort de Giovanni Lopez, 30 ans, arrêté il y a un mois près de Guadalajara. Quelques heures après son arrestation et sa détention en prison, l'homme a été emmené de sa cellule à l'hôpital où il est décédé. Son frère a publié des images montrant la police utilisant la force lors de l'arrestation de Lopez.

Selon certaines informations, Lopez aurait été arrêté pour ne pas avoir porté de masque en public – une mesure mise en œuvre pour arrêter la propagation du Covid-19 – mais les autorités ont nié cette version des faits.